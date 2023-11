Reprodução/Instagram Filha de Mingau revela os próximos passos da recuparação do pai: 'Clínica'

Mingau teve o seu estado de saúde atualizado através das redes sociais da filha, Isabella Aglio. O baixista do Ultraje a Rigor está internado há dois meses após ser baleado na cabeça.

A jovem afirmou que o pai será transferido para uma clínica para se reabilitar.





"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás", começou.

No último boletim médico do Hospital São Luiz do Itaim, a equipe declarou que o quadro é grave, mas com evolução "lenta e gradual". "Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés até dar o sorriso mais lindo do mundo", seguiu Isabella.

"Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução", contou ela.

Por fim, a jovem agradeceu as mensagens de apoio e ressaltou: "Não vou divulgar imagens do meu pai em estado de vulnerabilidade, onde não há consentimento", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: