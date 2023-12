Reprodução/Instagram - 18.12.2023 Rodrigo Mussi se envolveu em polêmica com Viih Tube e Eliezer no caso do site de apostas





Eliezer defendeu a esposa, Viih Tube, após Rodrigo Mussi mandar uma indireta sobre a polêmica dos jogos de azar. A influenciadora anunciou o rompimento da parceria com a Blaze , empresa de apostas digitais que está sendo investigada por suspeita de estelionato.





"Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hm", afirmou Mussi após a YouTuber comunicar a decisão. Eliezer se revoltou com a declaração do ex-BBB, que era um amigo próximo de Viih e foi amparado por ela após sofrer um grave acidente de carro em 2022. O marido da influenciadora chamou Rodrigo de "interesseiro".

"Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás seus stories eram classificados de joguinho, todo dia, toda semana era um diferente, não era uma marca só, não, eram vários, todo dia um diferente. Quem pagava mais estava lá nos seus stories lá, você devolveu o dinheiro?", afirmou Eliezer no Instagram.

Viih Tube expôs recentemente que não tem mais contato com Rodrigo Mussi e o também ex-BBB continuou criticando o então amigo da companheira. "Você por acaso você agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela [com] um 'obrigado' ou, se não, você perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim 'Quanto que foi? [...] Viih, que você gastou comigo? Quanto que foi o seu tempo?", declarou.

"Ou você somente descartou a minha mulher quando não mais servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? O interesseiro que você foi com ela, comigo, muita gente. Quer mais? Falo mais. Você fica aí com discurso muito bonito de 'abençoar para ser abençoado', né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro, só quer saber do 'que eu posso tirar, o que essa pessoa pode me agregar'", completou.

O influenciador ainda xingou Mussi nos vídeos. "Agora quer falar da minha mulher, vai tomar no seu c*, vai tomar no seu c*. Aprende [...] Se essa pessoa não tem mais o que agregar, você simplesmente descarta ela da sua vida. Isso eu não estou falando só da minha mulher, não. Estou falando de muitas pessoas em volta que não têm coragem de falar que estou falando agora, mas que as pessoas sabem como você é", pontuou.





Viih Tube se pronunciou sobre a polêmica e o posicionamento do marido após a repercussão do caso na web. A influenciadora assumiu o erro pelo trabalho com a plataforma de jogos de azar, elogiou Eliezer pelas declarações contra Mussi e ainda fez uma reflexão sobre "ingratidão".





