Reprodução X - 18.12.2023 Rodrigo Mussi divulgava jogos de azar em ações publicitárias

Rodrigo Mussi, de 38 anos, protagoniza uma polêmica com o ex-colega de confinamento no BBB, Eliezer, e a ex-affair dele, Viih Tube. Isso porque, no último domingo (17), ele mandou uma suposta indireta à youtuber, que é investigada pela polícia de São Paulo por fazer publicidade para a casa de apostas Blaze .



“Será que devolve o dinheiro que já ganhou?”, escreveu ele após Viih Tube anunciar que quebrou o contrato que tinha com a Blaze. No entanto, o influenciador já fez publicidade para a mesma empresa, que tem jogos ilegais no Brasil.



Eliezer, marido de Viih Tube, se pronunciou através dos stories do Instagram, no último domingo (17) . O pai de Lua di Felice não apenas defendeu a esposa, como também criticou Mussi e o xingou.



Na Web, os internautas resgataram as publicidades de jogos de azar feitas por Rodrigo Mussi, além de criticarem o posicionamento “hipócrita” dele. Confira os vídeos publicitários do ex-BBB e as reações e comentários veiculados nas redes sociais:

eita como esse rodrigo mussi é hipócrita pic.twitter.com/Md43Ba9CXy https://t.co/r2tfefhGUE — matheus (@whomath) December 18, 2023





o eliezer não mentiu quando disse que o stories do rodrigo mussi era um “classificados de joguinhos”



e essa thread pode provar 🗣️ pic.twitter.com/QyLSCITmMY — mãerina (@marinaxxs) December 18, 2023





Absolutamente ninguém tava falando sobre o Rodrigo Mussi, ele foi se intrometer pra mandar shade pra Viih Tube e tomou uma invertida do Eliezer e de quebra ainda acharam vídeo dele também divulgando a Blaze. pic.twitter.com/4NpcDhIcCn — pedrin. 🐈‍⬛ (@phcalado1) December 18, 2023





gente a reviravolta entre rodrigo mussi e viih tube eu to chocada, ele MOROU na casa dela durante a recuperação da cirurgia, ela acolheu ele como se fosse alguém da família — dus MET FLORENCE (@alondratrust) December 18, 2023





Rodrigo Mussi deu munição pra Vih Tube sair praticamente ilesa dessa… Vih sempre se safa, eu acho incrível kkkkkk pic.twitter.com/4EpruHJQyS — Dantara (@a_Dantara) December 18, 2023





