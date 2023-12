Reprodução/Instagram Viih Tube quebra contrato com casa de apostas, e web desconfia da decisão

Viih Tube usou as redes sociais na noite de sábado (16) para anunciar que encerrou o contrato que tinha com uma casa de apostas, após denúncias de fraude. Ela pediu desculpas aos fãs por fazer publicidade da plataforma de jogos de azar e disse que, desde que passou a receber feedbacks negativos dos seguidores e foi chamada para depor na delegacia, tentava encerrar a parceria.

"Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que é aqui dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze, e para falar disso, eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento em que eu topei fazer esse tipo de publicidade, então eu não me isento disso", começou ela.

"Desde que eu comecei a receber retornos negativos dos meus seguidores, desde que eu fui chamada para DEPOR na polícia por conta de processos que envolvem eles, eu fiquei numa ansiedade para sair. Mas não é do dia para noite que você consegue sair, tem todo um processo, eu estou desde novembro nisso, e hoje eu consegui finalmente", completou.

A decisão da influenciadora causou desconfiança entre os internautas. Isso porque o 'Fantástico' (TV Globo) exibe neste domingo (17) uma reportagem que denuncia os casos de fraude envolvendo o joguinho. "Sucesso na internet, uma plataforma que divulga o jogo do aviãozinho virá alvo de investigação policial por fraude", anuncia a apresentadora Maju Coutinho na chamada para o programa.

DESTAQUES DE DOMINGO



Golpistas estão usando inteligência artificial para manipular a imagem e a voz de pessoas conhecidas e lucrar com a venda de produtos sem eficácia nenhuma ou que simplesmente nunca vão ser entregues.



E mais: sucesso na internet, uma plataforma que divulga… pic.twitter.com/FSmfqcPS4U — Fantástico (@showdavida) December 16, 2023

"Depois da reportagem no Fantástico a Viih Tube faz video falando que FINALMENTE conseguiu romper seu contrato com uma empresa de jogos de azar. Então tá bom", observou uma usuária do X (antigo Twitter).

"Que coincidência nesse domingo no Fantástico eles vão falar justamente dessa empresa", pontuou outro internauta.

"Viih Tube saindo da Blaze um dia antes de aparecer no Fantástico, só coincidência", analisou uma terceira.



"Muito curioso que amanhã vai sair matéria no Fantástico sobre a Blaze e a Viih Tube correr pra tirar o corpo fora", contestou mais uma.



Além de Viih Tube, a plataforma de jogos de azar também tem contrato com nomes como Neymar, Bruna Biancardi, MC Mirella, Felipe Neto e mais.