Divulgação/TV Globo Alguns vencedores do Melhores do Ano 2023

No palco do "Domingão com Huck" deste domingo (17), os talentos que brilharam em 2023 foram homenageados na mais recente edição do "Melhores do Ano".

Grandes nomes da dramaturgia, humor, jornalismo e música foram reconhecidos e consagrados em 12 categorias por suas realizações notáveis. Aqui está a lista completa dos vencedores:

Ator de Série

Eduardo Sterblitch por "Os Outros"

Jornalismo

César Tralli

Atriz de Série

Adriana Esteves por "Os Outros"

Ator Coadjuvante

Nicolas Prattes por "Todas as Flores"

Série

"Os Outros"

Revelação do Ano

Amaury Lorenzo por "Terra e Paixão"

Humor

Paulo Vieira

Atriz Coadjuvante

Tatá Werneck por “Terra e Paixão”

Música do Ano

“Erro Gostoso” de Simone Mendes

Ator de Novela

Emílio Dantas por “Vai na Fé”

Atriz de Novela

Letícia Colin por “Todas as Flores”

Novela