Reprodução Instagram - 27.09.2023 Viih Tube e Rodrigo Mussi

A youtuber Viih Tube, de 23 anos, usou os stories do Instagram na madrugada desta segunda-feira (18) para comentar as polêmicas em que está envolvida: a investigação das publicidades que fez para jogos de azar, na Blaze ; e as brigas entre Rodrigo Mussi, Eliezer e ela .



A mãe de Lua di Felice está sendo investigada pela polícia de São Paulo por ter feito propagandas para a Blaze sobre um jogo conhecido como “Aviãozinho”, o qual é ilegal no Brasil . Ela se pronunciou nas redes sociais após a reportagem do "Fantástico", que detalhou os desdobramentos das denúncias e investigações.



“Boa noite, gente. Estava dormindo com a Lua e acordei com meu marido aos gritos, enfurecido”, disse ela após Eliezer defendê-la e xingar Rodrigo Mussi . Isso porque o ex-BBB, mesmo tendo feito publicidade para a mesma empresa, teria criticado Viih Tube.



“A verdade é que não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. ‘É só publicidade’, ‘Joga quem quer’. São formas de pensar, eu entendo. Mas, ainda que eu estivesse em uma, não penso assim”, acrescentou.



Viih Tube assume a responsabilidade por ter divulgado jogos de azar aos seguidores dela: “Estamos errados e ponto!”. “É assim que resolvo as coisas com vocês, graças a Deus, sempre falando a verdade. Estou errada, venho, falo a verdade, e sofro as consequências das minhas escolhas”, argumentou.



Depois de ter se pronunciado acerca da parceria publicitária que fez com a Blaze, Viih Tube falou de Rodrigo Mussi . Além de já terem vivido um affair após o “BBB:22”, o ex-BBB foi acolhido por ela quando sofreu um acidente em março de 2022. No entanto, ontem (17), ele escreveu uma frase no X, que internautas apontaram ser uma indireta a Viih: “Será que devolve o dinheiro que já ganhou?”.



Eliezer usou os stories no último domingo (17) e não apenas criticou o antigo colega de confinamento, como também o xingou . Após a polêmica, Viih Tube, que foi acordada pelos gritos do marido, comentou o caso.



“Uma pessoa que faz exatamente igual a você ou até pior, que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que tá todo mundo te chutando para chutar também… Fiquem espertos com quem está a sua volta”, desabafou.



A youtuber ainda relembrou a proximidade que já teve com Mussi. “Se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo o que já fiz. Nunca falei nem a metade, porque não precisa, fazia pela amizade”, pontuou.



Ademais, Viih Tube destacou o apoio que recebeu do marido e da família. “Ver meu marido me defender me deixou tão feliz. Vi que nada importa: tenho minha família do meu lado para lidar com cada momento difícil que ainda vou passar”, defendeu ela, que reiterou: “Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter”.



“O que eu podia fazer era sair disso, já que eu acho errado e estava me fazendo mal. Pronto, eu saí, compartilhei a verdade com vocês e é assim que eu quero levar tudo por aqui”, escreveu ela, que ainda declarou: “não quero mais falar sobre o assunto”.

