Renata de Nóbrega, médica e esposa de Carlos Alberto de Nóbrega , usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para atualizar o estado de saúde do apresentador do humorístico televisivo “A Praça é Nossa”, do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).



“Te amo, meu amor. Obrigada pelas orações de vocês e também pelas energias positivas. Deu tudo certo, viva”, escreveu ela, através dos stories do Instagram. Católica, Renata ainda fez uma publicação em uma igreja e escreveu: “Obrigada, Deus. Obrigada, Nossa Senhora. Que a recuperação do meu esposo seja plena”.





Na última quinta-feira (14), Carlos Alberto de Nóbrega foi submetido à uma cirurgia para retirada de coágulo no cérebro. O apresentador continua internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo.





O coágulo que estava na região cerebral de Carlos Alberto foi ocasionado após um acidente doméstico . No dia 13 de novembro, ele sofreu uma queda, na qual trincou uma costela e bateu a cabeça .

