André Gonçalves protagonizou uma briga com Nadja Pessoa na manhã desta sexta-feira (15), em "A Fazenda 15". A confusão começou após o fazendeiro delegar as funções do trato dos animais e a peoa ser mordida pelo cavalo durante a discussão com ele e Jaquelline Grohalski. O ator polemizou o uso de remédios da ex-Power Couple no barraco e se defendeu da declaração posteriormente.





Pessoa culpou Gonçalves e Grohalski pela mordida do cavalo, afirmando que a dupla é "violenta". "Ele é um cara violento, junto com ela [Jaque]. Veio para cima de mim [...] Está doendo, porque ela veio me desestruturar. Ela quase fez eu ser expulsa, é violenta e agressiva", pontuou. "Violenta é você, toma até remédio para se acalmar", rebateu André.

🔥👀 Segue o momento em que André falou dos remédios de Nadja.



Nadja estava acusando André e Jaque de serem violentos e querer causar sua expulsão: " Eles são violentos, é capaz de me fazer ser expulsa. Ela começou a gritar comigo, me desestruturou emocionalmente a essa hora da… pic.twitter.com/7lGzeGx5VU — Antenados (@canalantenados) December 15, 2023





A fala abalou Nadja, que chorou enquanto finalizava o trato dos animais e depois se isolou na casa. Mais tarde, Shayan Haghbin aconselhou o ator a tomar cuidado com algumas falas, mas o fazendeiro se defendeu do posicionamento: "Todo mundo é adulto, irmão. Você está tentando ajudar a pessoa e ela vem te atacar?".

"Não sou psicólogo dela, não sou. Ela também fala coisas para mim, que me incomodam. Nem por isso vou ficar dizendo 'oh'. Só de falar que sou agressivo, falso. Isso é o que ela quer fazer, é o jogo dela. Então, beleza. Respeito, mas assim, esse joguete dela já é hámuito tempo. Na hora que tem uma função, com a ajuda das pessoas, todo mundo se colocou à disposição", avaliou.

Shay alerta André sobre certas falas, mas o peão rebate.



Shay: "Todo mundo é adulto, irmão. Tá tentando ajudar a pessoa, vem te atacar?"



Shay: "Mas tu não precisava falar aquilo. Podia falar, pô, fui te ajudar, não aceita ajuda..."



André: "Falei. Falei. Não sou psicólogo dela,… pic.twitter.com/LaXdwtGGOC — Antenados (@canalantenados) December 15, 2023

















