Gabi Prado x Raíssa

Gabi Prado é outra que ficou conhecida pelas tretas na casa. Na segunda temporada, Gabi acabou com a amizade que tinha com Raissa, após a última ficar com Fagner, o ex de Prado. Depois de Gabi jogar cerveja em Raissa, Fagner entrou no meio da briga e o trio teve que ser separado pelo resto dos participantes.