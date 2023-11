Reprodução/Instagram Após queda, Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta hospitalar

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta nesta sexta-feira (17). O apresentador estava internado desde o último sábado o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer uma queda em casa e teve um traumatismo craniano, além da coluna trincada.

O humorista compartilhou fotos com a equipe médica e anunciou a alta. "Como sempre, essa equipe maravilhosa do Dr Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr Tuma. Estou de alta", disse.





Ele ainda agradeceu a esposa, a médica Renata Domingues. "Agradeço a minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo. E não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e colegas de trabalho", completou.

Carlos Alberto de Nóbrega está internado desde o último sábado (11) após sofrer uma queda. Segundo o filho do apresentador, o pai teve um pequeno sangramento na cabeça e trincou a costela ao cair das escadas do sítio da família.

