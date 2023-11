Reprodução/Instagram Filho de Carlos Alberto de Nóbrega detalha acidente doméstico do pai

Marcelo de Nóbrega deu mais informações sobre o acidente doméstico do pai . O humorista está internado desde o último sábado (11) após sofrer uma queda.

Segundo Marcelo, o pai teve um pequeno sangramento na cabeça e trincou a costela ao cair das escadas do sítio da família.





"Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça", disse ele em vídeo ao Fofocalizando.

"Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo", explicou Marcelo.

De acordo com o herdeiro, o humorista "está tendo uma melhora muito boa" e que a previsão de alta é no próximo dia 16 de novembro. "Isso é pra tranquilizar vocês que adoram o meu pai. Se Deus quiser, quinta-feira ele já recebe alta, se tudo correr bem", concluiu.

