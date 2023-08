Reprodução/Instagram - 18.08.2023 Humorista Carlos Alberto de Nóbrega no programa 'A Praça é Nossa'





Carlos Alberto de Nóbrega foi internado nesta quinta-feira (17) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada nas redes sociais de Renata Domingues, esposa do profissional do SBT.

"Sim, Carlos Alberto está com covid-19. Mas está bem. Desculpem por não atender o telefone e não responder às mensagens no dia de hoje, sobre a saúde do Carlos Alberto", afirmou nos stories do Instagram.





Ainda na rede social, Renata publicou uma foto do marido em uma cama de hospital. Confira abaixo a postagem na íntegra:

Reprodução/Instagram - 18.08.2023 Carlos Alberto de Nóbrega foi internado em hospital de São Paulo após diagnóstico de covid-19













Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador do programa "A Praça é Nossa", relatou que o pai "estava com sintomas de gripe bem forte". "Meu pai estava com febre desde o começo da semana, tosse, sintomas de uma gripe forte", disse a Lucas Pasin.

