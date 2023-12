Reprodução Instagram - 15.12.2023 Bárbara Evans

Bárbara Evans, atriz, modelo e influenciadora, usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para comentar com os seguidores sobre as mudanças corporais que teve durante a gestação dos gêmeos Álvaro e Antônio , que nasceram no dia 28 de novembro.



“Essa gestação está demorando mais para voltar. Isso aqui é pele, minha gente, mas está bom. Aos poucos , bem aos poucos, chega lá", disse ela, enquanto mostrava a barriga nos stories do Instagram e destacava o excesso de pele na região abdominal.



Além dos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans é mãe de Ayla, filha primogênita dela com o empresário Gustavo Theodoro. A primeira filha do casal foi submetida a um processo cirúrgico recentemente.



Isso porque, ao comer amendoim sem casca, Ayla se engasgou, o que fez com que pedaços do alimento se alojassem no pulmão dela. Diante disso, a equipe médica que cuidava da criança precisou fazer uma intervenção cirúrgica para remover os pedaços do amendoim .

