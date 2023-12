Reprodução/X MC Daniel e Yasmin Brunet

Após serem vistos diversas vezes juntos em eventos particulares e interagirem com frequência na Web , MC Daniel e Yasmin Brunet não estariam namorando, como explica o próprio artista. Nesta segunda-feira (11), ele se pronunciou nos stories do Instagram.



“Como vocês [seguidores] sabem, sou um cara que gosta muito de presentear as pessoas que eu amo e gosto. Estou solteiro! Não estou namorando. Então, vou fazer o que? Comprar joias para minha mãe”, disse.



O pronunciamento do funkeiro surpreendeu os internautas, já que o namoro dele e da ex-esposa de Medina era dado como certo. Juntos, os dois frequentavam os mesmos lugares e rasgavam elogios públicos um ao outro na internet desde outubro.



Mesmo que nunca tivessem confirmado a relação, os fãs acreditavam no affair, porque, até mesmo em eventos familiares, como o aniversário da avó de MC Daniel, Yasmin Brunet comparecia.



O último namoro público do cantor foi com a atriz Mel Maia , terminado pela segunda vez em agosto. Já Brunet anunciou a separação do surfista Gabriel Medina em janeiro de 2022.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: