Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para analisar a mudança corporal que teve desde o nascimento da primeira filha, a pequena Mavie, fruto da antiga relação com o jogador de futebol Neymar , há dois meses.



“Muito bom dia para quem entrou na primeira calça jeans pós-parto. Gente, quem engravida sabe que ficamos um tempão sem usar calça jeans, porque não entra”, iniciou a influenciadora através dos stories do Instagram.



Biancardi declarou estar “muito feliz” por ter voltado a usar a peça e ainda acrescentou: “essa aqui ainda está larga”. Ela ainda antecipou que a herdeira iria ao médico nesta segunda-feira (11). “Dia da vacina na minha pequena”, escreveu.



No fim de novembro, no dia 28, Bruna Biancardi rompeu o silêncio sobre a relação com Neymar. Cercado por polêmicas envolvendo traições vindas deles durante a gravidez da influenciadora, o namoro chegou ao fim. “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, disse à época.

