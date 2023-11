Reprodução MC Daniel se envolve em briga e assume agressão: 'Tomou sua cobrança'

O cantor MC Daniel apareceu nos Stories neste domingo (19) para expor um caso de briga que ele se envolveu de madrugada com o namorado de uma fã. Segundo o relato, o rapaz teria agredido o cantor após a namorada pedir uma foto. O funkeiro admitiu ter revidado a agressão.

O caso teria acontecido após a participação de MC Daniel no show de Mari Fernandez, realizado em São Paulo, na capital. O funkeiro diz que foi a um restaurante, onde encontrou fãs que pediram fotos, entre eles uma mulher acompanhada do namorado. O homem não teria gostado da atitude da companheira.

"Explicando para que vocês não entendem errado, eu já não sou um cara de briga, faz muito tempo que eu parei de brigar, ser explosivo, que eu me controlo, mas tem hora que as pessoas passam dos limites e cada ação, gera uma reação", iniciou.

Segundo Daniel, quando a mulher do rapaz pediu para tirar foto, o homem teria se revoltado. "Ele gritou de longe, 'quer tirar foto com esse otário?'", relatou.

Após ser ofendido, o funkeiro foi tirar satisfações com o homem, o questionando se ele teria mesmo lhe xingado. "Ele saiu da mesa para vim até mim, falei 'O que que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e foi pique sair na mão comigo", acusou, adicionando: "Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece".

"Cada ação gera uma reação. Infelizmente você tomou sua cobrança, tendeu parceiro? Se quiser trocar um papo, deixar o bagulho em paz é nós, se quiser me trombar em outro lugar também é nós. Eu estou explicando para deixar tudo bem claro que foi ele quem arrumou confusão, foi ele quem se incomodou, foi ele quem me xingou, ele que veio até mim e ele que tomou atitude de me agredir primeiro", completou.