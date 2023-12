Reprodução TV Globo - 11.12.2023 Ju Massaoka volta ao local onde sofreu tentativa de assalto

Nesta segunda-feira (11), a jornalista Ju Massaoka retornou à Avenida Paulista, em São Paulo, para fazer uma reportagem sobre furto de celulares. Isso após ela própria ter sofrido uma tentativa de assalto no mesmo local, na última sexta-feira (8) .



“Continuo um pouco assustada. Confesso que voltar aqui, para o local onde tudo aconteceu, é meio esquisito. Fico meio que em uma situação de alerta o tempo todo”, iniciou ela, durante a atração matinal “Encontro com Patrícia Poeta” .



A repórter, conhecida pela produção de reportagens tanto no programa apresentado por Poeta quanto no “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, revelou que estava usando uma capinha de celular acoplada em um alça extra para evitar que o celular fosse arrancado das mãos dela .



Massaoka ainda reflete sobre o aumento de fiscalização policial nas imediações da Avenida Paulista. “Já consegui ver um policiamento um pouco mais ostensivo na região, me senti um pouquinho mais segura”, ponderou.



Ela também detalhou o apoio da equipe de segurança da própria Rede Globo no momento da tentativa de assalto e também nesta segunda-feira (11). “Estou com a equipe e com segurança. Isso faz com que eu me sinta mais respaldada, como eu estava também na sexta-feira. Foi o que me acalmou”, garantiu.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: