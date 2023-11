Reprodução/ Instagram Yasmin Brunet fala de supostas comparações entre ela e Mel Maia

Na última quarta-feira (22), Yasmin Brunet usou o Instagram para falar das comparações que internautas fazem dele com outras mulheres. Seguidores, logo, relacionaram a fala com Mel Maia. A atriz é ex de MC Daniel, que vive um affair com a modelo.



Brunet tocou no assunto ao responder uma pergunta de um seguidor durante uma live. "Não faz isso, não, gente. Fico vendo vocês me comparando o tempo todo a outras meninas, inclusive muito mais novas. É muito feito, muito chato. Cada pessoa é única, tem sua beleza individual, é de um jeito", disse ela.

"Tudo bem gostar mais de uma do que de outra, achar mais bonito o corpo de uma do que de outra, mas ficar botando mulheres umas contra as outras é bizarro. Vocês não fazem isso com homens. Para de ficar criando rivalidade onde não tem", completou.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente