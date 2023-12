Reprodução/Record Ana Hickmann nega acusações do ex-marido e aponta distorção da realidade

Ana Hickmann rebateu as acusações do ex-marido, Alexandre Correa, que revogou a medida protetiva "por não subsistir os motivos que as ensejaram".

A equipe da apresentadora afirmou que o empresário tem apostado em uma "abordagem sensacionalista" ao comentar sobre o assunto publicamente.





"Com relação às recentes acusações veiculadas na data de hoje pelo advogado de Alexandre Correa, Enio Martins Murad, a Assessoria da Ana Hickmann nega categoricamente todas as alegações. Observamos que a outra parte tem adotado uma abordagem completamente sensacionalista, empregando estratégias que visam distorcer a realidade", declararam.

Segundo a equipe, Alexandre está tentando mudar o foco do caso. "Tais ações parecem ser um esforço deliberado para inverter situações e desviar a atenção do cerne da questão, manipulando fatos e disseminando informações inverídicas".

"Esta tentativa parece ser um esforço para ignorar e menosprezar a Medida Protetiva outorgada em favor de Ana Hickmann, abrangendo todos os seus familiares. É crucial reiterar que esta medida está plenamente válida e em vigor", completa a nota que ainda destaca que ele tenta sair de vítima.

O comunicado finaliza ressaltando que caso corre em segredo de Justiça e que a apresentadora já prestou todos os esclarecimentos necessários sobre a agressão sofrida no dia 11 de novembro.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.]

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica .

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela .

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

