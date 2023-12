Reprodução Ex de Ana Hickmann expõe prints e a acusa de violar medida protetiva

A defesa do empresário Alexandre Correa protocolou na última sexta-feira (8) um pedido de revogação da medida protetiva de Ana Hickamann. O processo utiliza áudios e conversas para alegar que a apresentadora estaria violando a concessão judicial ao entrar em contato diretamente com o ex-marido.

A nova estratégia da defesa foi protocolada na Vara de Violência Doméstica de Itu e assinado pelos advogados Diva Carla Bueno Nogueira e Enio Martis Murad.

O recurso pede que sejam "revogadas as medidas protetivas que restrinjam o direito do requerente manter contato pessoal e direito, sem qualquer vigilância ou supervisão com o filho, bem como de frequentar suas empresas". As informações são do Estadão.

Foram anexados no processo capturas de telas e áudios que mostram interações de Ana Hickamann com Alexandre Correa. O assunto da troca de mensagens é a divisão do tempo com o filho do ex-casal, Alezinho.

"Olá, sobre sua visita com o Alezinho. Essa semana será dada a data", diz um trecho, atribuído à apresentadora. Alexandre e Ana Hickamann estariam combinando um encontro do empresário com o filho, desde que fosse na casa dos avós paternos, sob vigilância deles.

Em trechos não contextualizados integralmente, Ana Hickamann repreende o ex--marido. "Eu só comecei a falar porque você disse ao Alezinho que iria até a casa do amigo buscá-lo. Você não pode buscá-lo".

Em outra parte, a apresentadora enfatiza a decisão judicial. "Você, por favor, acate as determinações. Como você abriu mão publicamente, já, da guarda compartilhada, que aliás, você não abriu mão, a Maria da Penha me protege e protege nosso filho contra isso, tá? A visita é assistida, na casa dos seus pais, local de segurança para ele, ok? Você não vai sair sozinho com o nosso filho", destacou.

Em um áudio, a ex-modelo pede para não tornar a conversa pública. "Por favor, não use os meus áudios, não coloque as nossas conversas sobre o nosso filho a público."

A equipe de defesa de Alexandre Correa aponta que "se a própria beneficiária das medidas protetivas não se sente constrangida em manter contato com o requerente, forçoso convir pela desnecessidade de manutenção das restrições judiciais".

Eles também pedem para que Alexandre tenha acesso às empresas que comandavam. 'O Ministério Público, invocando suspeitas de que a suposta vítima estaria a sofrer violência patrimonial, insiste na imposição de restrição para o requerente não frequentar a sede da empresa cujo capital é detentor em 50%".

Caso de agressão contra Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.]



Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.