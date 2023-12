Reprodução/Instagram MC Daniel abandona show em Cuiabá após confusão por sinal de facção

MC Daniel abandonou o show que fazia em Cuiabá, no Mato Grosso, após uma confusão. De acordo com informações, o cantor foi escoltado ao ser atacado com objetos e pelo público ter feito sinais de uma facção criminosa.

Segundo a equipe do funkeiro, todos deixaram a apresentador após a plateia fazer sinais de uma organização criminosa do estado.





"Esse pessoal que jogou copo nele estava fazendo sinal de facção para o Daniel. O artista disse que não fechava com facção, que a facção dele era Jesus Cristo! Uma parte do público começou a tacar copos no palco e ele se retirou", afirmou a nota.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver MC Daniel conversando com a plateia, que responde com xingamentos. "Se você é bandido mesmo, você não tinha que estar aqui me xingando", disse ele.

🚨GRAVE: Em mais um episódio polêmico, MC Daniel e sua equipe abandonam palco durante show após pessoas que estavam presentes no evento começarem a fazer o sinal de uma facção que domina o estado do Mato Grosso.



"Se você é bandido mesmo, você não tinha que estar ai me xingando" pic.twitter.com/RLAhnT5UCv — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 9, 2023





