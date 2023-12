Reprodução/Globo Repórter pede demissão da Globo após seis anos

Rafael Ihara pediu demissão da Globo na sexta-feira (8) após seis anos. O jornalista anunciou a saída da emissora através das redes sociais.

O repórter atuava nos telejornais, Bom Dia São Paulo e SP1. No perfil do Instagram, ele publicou fotos no trabalho para divulgar a notícia.





"Depois de 6 anos, 10 meses e 22 dias, chegou a hora de fechar meu ciclo na Globo", começou ele antes de relembrar a carreira na Globo.

"Em 5 intensos anos na frente do vídeo, recebi muito carinho fantasiado de repórter e, também, como pessoa física. E eu agradeço muito por cada palavra de incentivo, pela torcida, por cada abraço. Visitei muitos lugares porque tinha o microfone da Globo na mão. E, com ele, ajudei a direcionar o canhão de luz da principal emissora do país para quem está à margem. Aprendi muito com muita gente boa. Os melhores profissionais do telejornalismo", declarou.

Após agradecer pelos colegas de trabalho que estiveram com ele, Ihara deixou mistério sobre para onde vai. "Depois conto para onde estou indo. Aqui, o canal continua aberto para a gente continuar juntos. Sempre será assim. Até", concluiu.

