A influenciadora Natália Toscano usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (4) para se pronunciar sobre o trágico acontecimento envolvendo o marido dela, o músico Zé Neto. Isso porque ele foi vítima de um acidente de carro na BR-153 na noite da última terça-feira (3) .



“Obrigada, Pai, por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família”, iniciou ela, que se relaciona com o sertanejo desde 2016. A influenciadora também revelou o apoio dos fãs: “Agradeço a todas as orações e mensagens”.



“O Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no hospital HB, em São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, instável e consciente”, acrescentou.



Natália e Zé Neto estão juntos desde 2016, porém o casamento ocorreu somente em 2019. Eles já são pais de dois filhos: José Filho, de 6 anos; e a caçula Angelina, de 3.

O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153 . O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.



A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto . Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.



Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria , sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.



As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

