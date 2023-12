Reprodução/Instagram Zé Neto sofreu acidente de carro





Cristiano fez uma nova atualização sobre o estado de saúde de Zé Neto, que sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (5) . O cantor visitou o colega no hospital e informou que ele vai continuar na UTI por 24 horas, além de relatar que um procedimento cirúrgico no braço será necessário.





Já em casa, o artista disse que tinha "notícias boas" para os fãs e apontou que todos os exames já foram concluídos. "Não tem nada grave. O Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço e vai passar por um procedimento cirúrgico para suturar o braço. Vai ficar 24 horas na UTI, em observação total", iniciou nos stories do Instagram, na madrugada desta quarta-feira (6).

"Mas já fez a tomografia do crânio e da coluna, para ver se tinha alguma hemorragia, e está tudo em perfeito estado. É só a recuperação do trauma agora. Obrigado pelas orações, que Deus abençoe muito vocês. Vou mantendo vocês informados, mas saí de lá, vi ele, falei com ele e está tudo bem", completou.

O que aconteceu com Zé Neto?



Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto. Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro já não indicavam nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

