Reprodução/Instagram Naiara Azevedo diz estar "em paz e livre" após expor agressão do ex-marido

Naiara Azevedo usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o seu estado após expor as agressões do ex-marido, Rafael Cabral . A cantora denunciou o ex por violência doméstica e patrimonial .

Nos Stories do Instagram, a artista agradeceu pelo carinho dos fãs após tornar o caso público.





"Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no pessoal, no celular, no WhatsApp e alguns directs também. E muito obrigada também a todos os meus fãs. Não tenho palavras para descrever todas as mensagens que eu li até agora", disse ela.

Naiara afirmou que está se sentindo "muito amada e muito acolhida". "Muito grata a Deus e a vocês [...] Vida que segue, porque o show tem que continuar, a vida tem que seguir. É isso, bola pra frente, vida nova".

Por fim, ela ressaltou seu estado. "Eu, Naiara, estou com meu coração em paz e livre. Livre mais do que nunca para ser feliz fazendo o que eu amo e eu amo estar com vocês", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: