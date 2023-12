Reprodução/Instagram Natuza Nery não pretende deixar herança para o filho: 'Cuidar da própria vida'

Natuza Nery declarou que se recusa a deixar herança para o filho, Liam, de 15 anos. A jornalista explicou que pretende investir na no futuro da família em vida.

De acordo com ela, o herdeiro tem que atingir a própria independência financeira sem precisar da ajuda da mãe.





"Eu quero que o Liam levante voo cedo. [Eu disse para ele:] Não conte com isso [herança]. Todo o dinheiro que eu ganhar vou investir na sua educação e gastar em vida. Depois que você for adulto, vai cuidar da sua própria vida", disse ela no Papo de Segunda, do GNT.

A comentarista explicou que o dinheiro que ganha é para ela. "O dinheiro que eu ganhar vai ser uma parte para eu aproveitar e uma parte para cuidar da minha velhice. Não conte com herança", completou.

No meio do programa ao vivo, ela recebeu uma ligação do menino, que questionou quando ela voltaria para o Rio de Janeiro. Ao anunciar que colocou a ligação no viva-voz, ele ameaçou gritar ao telefone. "Não! Vou tirar daqui. Beijo", desligou Natura rindo.

