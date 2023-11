Reprodução/Instagram Cozinheira de Ana Hickmann revela como briga começou

Alexandre Correa, divulgou neste domingo (26) o depoimento da cozinheira Maria da Anunciação Lima. Segundo o empresário, a funcionária trabalha há três anos na casa onde morava com Ana Hickmann e o filho, Alezinho.

"Depoimento da colaboradora Maria, cozinheira da casa há três anos. Deixando claro que nunca houve agressão física antes e no dia 11 de novembro", escreveu na legenda da publicação. Maria foi ouvida pela delegada Ana Maria Gonçales Sola no dia 24 de novembro na sede do Plantão Policial do DDM ITU por ter sido testemunha da agressão.

No depoimento, Maria declarou que "nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Bello Correa e Ana e que, geralmente, o motivo das brigas era por questões financeiras".

Maria contou que por volta das 15h estava na cozinha da residência trabalhando e que Ana estava conversando com o filho do casal "sobre questões financeiras da família". Durante a conversa, Alexandre "interviu na conversa de forma agressiva".

De acordo com a funcionária, o empresário iniciou uma discussão com Ana e Alezinho "ficou bastante nervoso" e então, foi levado para o quarto. O casal continuou brigando. "[Maria] esclarece que durante a briga não ouviu nenhum tipo de ameaça ou injúria por parte dos contendores, mas que discutiam com exaltação. Alguns minutos após, a vítima Ana, surgiu na porta do quarto da depoente e, aos prantos, disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a Polícia Militar", diz uma parte do depoimento.

Ela também falou que socorreu a chefe e a acomodou no quarto. Depois, ela trancou a porta do cômodo e Alexandre "começou a bater e pedir para Ana abrir para conversarem". Elas não abriram a porta e a casa ficou em silêncio. O empresário deixou o local e, algum tempo depois, "a Polícia Militar compareceu na residência e prestou socorro à vitima".

Entenda o caso

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica .

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira . No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora .