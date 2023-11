Reprodução/Instagram Jojo Todynho critica Taylor Swift: 'Já tinha mandado tomar no c…'

Jojo Todynho rasgou o verbo sobre as polêmicas envolvendo a turnê da cantora Taylor Swift no Brasil. A norte-americana adiou a apresentação que deveria acontecer na noite de sábado (18) devido às temperaturas extremas no Rio de Janeiro. No dia anterior, uma jovem chegou a morrer após passar mal ; a causa da morte foi associada a uma parada cardiorrespiratória.

"Gente, o povo está passando um sofrimento com essa Taylor Swift, né? Eu já tinha mandado ela tomar no c*. Ih, sem paciência, eu eim?", declarou por meio de um vídeo nos Stories do Instagram. "A outra [uma fã] foi até de fralda geriátrica... Aí já é demais para mim. Mas fã é fã", acrescentou ela.

"A mulher não está nem aí", apontou Jojo. Na sequência, ela também criticou a organização do evento: "Olha, eu estou revoltada com a organização. A morte dessa menina... Nem que a família dela arranque o couro, não vai trazer a menina de volta. Que sofrimento, filha unica ia realizar um sonho... Aí agora liberaram entrar com água ? Que descaramento".

