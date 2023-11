Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Após morte de fã, Taylor Swift adia show deste sábado no Rio

A cantora Taylor Swift adiou o show que faria no estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste sábado (18), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela própria cantora pelos Stories do Instagram.

Reprodução/Instagram Após morte de fã, Taylor Swift adia show deste sábado no Rio

“Estou escrevendo do meu camarim no estádio. Decidimos adiar o show de hoje à noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e bem-estar dos meus fãs, meus colegas de elenco e equipe tem que vir e sempre virão primeiro", escreveu ela.

O show estava marcado para às 19h30. Segundo informações da produtora da "The Eras Tour" no Brasil, a apresentação deverá acontecer na próxima segunda (20).

A T4F ainda informou que todos os ingressos de hoje permanecerão válidos para o show de segunda-feira, que deverá começar às 17h30, duas horas antes do horário previsto para hoje.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o público que já estava no local recebendo a notícia de que a apresentação fora adiada. Assista a seguir:

ELA NÃO VEM MAIS ELA NAO VEM MAIS pic.twitter.com/Rjo0IxD3Qx — marcela 17 e 18/11 (@tssvermore) November 18, 2023

🚨AGORA: Público do estádio Nilton Santos é informado sobre o show adiado de Taylor Swift. Confira a reação: pic.twitter.com/JjITSG5Czz — Tudo acontece no Rio de Janeiro (@TudoaconteceRJ) November 18, 2023

Na noite de ontem, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante o show da cantora também no Engenhão. Segundo familiares da vítima, ela sofreu parada cardiorrespiratória.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.