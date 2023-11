Reprodução Água por R$10 e calor de 60º: relatos do show de Taylor Swift assustam

O show que marcou a abertura dos compromissos de Taylor Swift no Brasil trouxe também o pior cenário para o bem-estar dos fãs que esperavam há 10 anos para encontrar a cantora. A apresentação da turnê "The Eras" foi realizada na sexta-feira (17) no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro. Ao final do evento, cerca de mil fãs haviam desmaiados e uma estudante de psicologia morreu.

Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite de sexta após passar mal e desmaiar. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A data também registrou o recorde de maior sensação térmica da cidade do Rio de Janeiro, atingindo 59,3ºC.

Veto de garrafas de água

Quem quisesse entrar com uma garrafa de água no Estádio Nilton Santos iria se esbarrar com a segurança do evento jogando o item no lixo. Estava decretado a proibição de garrafas, bem como qualquer tipo de alimentos ou bebidas.

Caso o portador do ingresso quisesse se alimentar e se hidratar, restava a ele pagar preços abusivos.

Água a R$ 10

Além de não permitir a entrada de bebidas, nem mesmo água, a produção do evento adotou preços altos para ambulantes e postos de alimentação venderem a mercadoria. Um copo de água de 200 ml estava sendo vendido entre R$8 a R$10 reais.

Além do valor, internautas também relataram a dificuldade de acessar os pontos que vendiam água e a competição para garantir o item.

Tapumes

Como se a sensação térmica de 60º não fosse o suficiente, a organização do evento teria adotado uma prática já conhecida por frequentadores de shows: tampar frestas do estádio com tapumes.

Segundo o relato de um internauta, a medida serve para impedir que pessoas sem ingressos consigam vislumbrar o show do artista. Entretanto, as mesmas áreas abertas servem para garantir maior ventilação.

O Estádio Olímpico Nilton Santos possui em sua estrutura vãos e áreas para

O Estádio Olímpico Nilton Santos possui em sua estrutura vãos e áreas para promover a circulação do ar nas arquibancadas e nas pistas. Todas elas estavam cobertas por tapume, o que prejudicou - e muito - a ventilação do ambiente. Mesmo com uma temperatura mais amena do lado de…













Protocolo medicamentoso problemático

O relato da influenciadora Bel Rodrigues chocou diversos internautas após ela revelar que a equipe de pronto atendimento do evento queria dar a ela clonazepam, um medicamento para controlar convulsões, histerias e ataque de pânico.

No caso de Bel Rodrigues, ela afirma ter passado mal devido à pressão arterial ter abaixado, provocando sensação de tontura e mal-estar. Ela teria até desmaiado por conta do calor e abafamento do local. A influenciadora foi uma das fãs que queriam garantir o lugar mais próximo à cantora norte-americana, sendo assim, estava na pista premium, onde não há cadeiras para se sentar.

tentei muito ficar o máximo possível e isso foi depois das surprise songs. feliz por ter ouvido uma do debut e ter cantado a plenos (nem tanto) pulmões. infelizmente perdi todo o ato de midnights… é isso.













Consequências

Não é surpreendente que dezenas de fãs tenham desmaiado devido às condições insalubres do ambiente. Os bombeiros que atenderam ao evento contabilizam extraoficialmente cerca de mil ocorrências de desmaios.

Após a morte da jovem Ana Clara Benevides, autoridades foram pressionadas a buscar alternativas que promovam melhores condições para os fãs. Vale ressaltar que o Estádio Nilton Santos abrigou cerca de 60 mil pessoas na última sexta-feira (17).

Neste sábado, o Ministro da Justiça Flávio Dino se mobilizou e anunciou mudança imediata para promover a hidratação da população em meio a eventos de grandes lotações.

"A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em 'ilhas de hidratação' de fácil acesso. A medida vale imediatamente. A Portaria será editada em, no máximo, 1 hora. Será postada aqui para conhecimento dos detalhes. A Secretaria Nacional do Consumidor tomará as providências cabíveis para a fiscalização, com a colaboração dos Estados e dos Municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário", declarou no X, antigo Twitter.

A empresa responsável pelo evento, a Time For Fun, também atendida por Tickets For Fun, virou alvo da deputada federal por São Paulo Erika Hilton, que protocolou uma denúncia ao Ministério Público.

"Vejo como criminosa a proibição que o público entrasse com ÁGUA no show da cantora Taylor Swift no Rio ontem, onde ocorreu uma morte atribuída ao calor. Por isso, estou denunciando ao Ministério Público Federal a empresa Time 4 Fun, organizadora do evento. A hidratação é essencial durante uma onda de calor como a que estamos enfrentando e não pode ser vista como fonte de lucro. Mas infelizmente a T4F não compartilha dessa visão".

"Há relatos também de cerca de 1.000 desmaios durante o show, restando à equipe da própria artista distribuir água aos fãs em um ambiente que registrou sensação térmica de 60°. A venda de água nessa situação, além de cruel, torna-se também um pesadelo logístico para seu fornecimento, impedindo que o público acesse o que há de mais básico com facilidade e colocando-o em situação de risco".

"A saúde das pessoas não é mercadoria. E as empresas que atentam contra ela precisam ser responsabilizadas. Aos familiares e amigos da Ana Clara, meu mais profundo pesar e minha solidariedade".

ÁGUA É DIREITO



Vejo como criminosa a proibição que o público entrasse com ÁGUA no show da cantora Taylor Swift no Rio ontem, onde ocorreu uma morte atribuída ao calor.



Por isso, estou denunciando ao Ministério Público Federal a empresa Time 4 Fun, organizadora do evento.



A… pic.twitter.com/cssTo02gSt — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 18, 2023