Reprodução Taylor Swift: água e alimentos lacrados serão permitidos neste sábado

A T4F, organizadora dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, anunciou na tarde deste sábado (18) que fornecerá água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio Nilton Santos para o segundo dia de apresentações no Rio. Em comunicado, a empresa também afirmou que permitirá a entrada de copos e garrafas plásticas de água, além de alimentos industrializados lacrados.

"Diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento", disse.

"Também será permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendações de segurança", acrescentou a empresa.

A T4F ainda argumentou que "a proibicão de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio".





Na noite de ontem, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal durante o primeiro show realizado no Engenhão. Segundo familiares da vítima, ela sofreu parada cardiorrespiratória.



Mais cedo, a T4F já havia se pronunciado sobre o episódio : "É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros", declarou em nota.

"Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos", completou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.