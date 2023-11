Reprodução Taylor Swift

O último sábado (18) decepcionou muitos fãs da cantora norte-americana Taylor Swift, após ela anunciar o adiamento do show pouco antes da realização do espetáculo, que aconteceria no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O show foi remarcado para segunda-feira, 20 de novembro. Os fãs que optarem pelo reembolso terão até as 6h do dia 20 para solicitar o pagamento.



Responsável pela organização do evento, a Tickets For Fun (T4F) divulgou as regras para fãs que optarem pelo estorno do valor dos ingressos.

Os fãs que desejarem o reembolso terão que preencher o formulário disponibilizado no site da empresa.

As solicitações serão aceitas até as 6h do dia 20 de novembro.

O formulário de reembolso só poderá ser preenchido uma vez, pelo titular da compra e com o número de pedido.

O preenchimento do formulário gera o cancelamento automático do ingresso, sendo assim, sem possibilidade de reaver o ticket, ou então, utilizá-lo para acessar o estádio.

Fãs que optarem ir ao evento poderão acessar o Estádio Nilton Santos com o mesmo ingresso que seria utilizado no sábado (18), sem necessidade de preencher documentos.

Adiamento

No último sábado, poucas horas para começar o evento e com fãs já dentro do estádio, a cantora Taylor Swift se pronunciou nas redes sociais informando a decisão de suspender o show e remarcá-lo para segunda-feira (20). A artista aponta como principal fator o calor excessivo registrado pelo Rio de Janeiro nos últimos dias.

"Estou escrevendo este texto do meu camarim no estádio. A decisão foi de adiar o show de hoje pela temperatura extrema no Rio. A segurança e o bem-estar de meus fãs, banda e da equipe precisa e sempre vem em primeiro lugar".