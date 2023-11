Reprodução Fã morre no show de Taylor Swift no Rio; cantora se pronuncia

A estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na última sexta-feira (17) após sofrer um desmaio no show de Taylor Swift, que acontecia no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A jovem foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.



Segundo familiares da jovem, ela estava na grade do evento a espera do início da apresentação. Ana Clara passou mal, desmaiou, foi atendida pela enfermaria, onde constataram uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser reanimada por 40 minutos, mas no caminho para o hospital teve uma segunda parada e não resistiu. As informações são da Folha de São Paulo.

Ana Clara Benevides era de Sonora, no Mato Grosso do Sul, e frequentava a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso. Nas redes sociais, amigos e a atlética da universidade publicaram homenagens.

A noite que registra o primeiro show da cantora norte-americana no Brasil neste ano ficou marcada por centenas de relatos de fãs que passaram mal, mais de mil desmaios, contabilizados extraoficialmente pelos bombeiros, e pela morte da jovem. Na última sexta, a cidade do Rio atingiu um recorde de sensação térmica, chegando a 59,3ºC.

Taylor Swift se pronuncia

Através das redes sociais, a cantora norte-americana lamentou a morte de Ana Clara e se solidarizou com a família da jovem.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil".