Reprodução - SBT - 15.11.2023 Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie]

Nesta quarta-feira (15), o programa "Fofocalizando" divulgou mensagens trocadas por Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, e o jornalista Leo Dias. Na conversa, ele nega que tenha acesso aos bens da esposa e que teria deixado uma dívida milionária na conta da apresentadora. Mas documentos desmentem o empresário.

Na última terça-feira (14), a atração do SBT divulgou que Correa tem uma procuração que dá a ele acesso pleno aos bens de Ana Hickmann. Com a autorização, o empresário tomou 46 processos, totalizando quase R$ 15 milhões de reais em dívidas, no nome da esposa. Além disso, o programa afirmou que ele teria deixado um rombo de R$ 40 milhões no patrimônio da apresentadora.

Em conversa com Leo Dias, Correa negou que possua tal procuração. "A Ana é dona de tudo. Não existe procuração que dê poderes tão amplos, como esses. Qualquer procuração é para fins específicos", afirmou ele.

O "Fofocalizando", no entanto, teve acesso à procuração, que afirma que o empresário tem pode representar "isoladamente" Ana Hickmann para "o fim especial de gerir e administrar todos os seus bens e negócios".

O documento, que foi assinado em novembro de 2022, tem valiada de dois anos. Ou seja, Correa tem poder sobre os bens da apresentadora até 2024.

Na conversa, o empresário ainda abre o jogo sobre um possível divórcio. "[Sobre isso] só a Ana pode responder".

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

