Reprodução/Instagram Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica e lesão corporal

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie]

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, teria deixado um rombo de R$ 40 milhões no patrimônio da esposa, sem que ela soubesse. O empresário teria uma procuração que o autoriza a gerenciar todos os bens da apresentadora. A divulgação do imbróglio financeiro vem após Alexandre agredir Ana Hickmann e explica porque o empresário se irritou com a ex-modelo e praticou tal violência.

"Segundo o levantamento de uma grande banco brasileiro, a apresentadora e o marido Alexandre Correa tem 46 processos em aberto, totalizando quase R$ 15 milhões de reais em dívidas", disse uma reportagem do "Fofocalizando", programa do SBT.

A dívida teria sido descoberta após o casal não pagar um empréstimo bancário de R$ 351 mil, em 36 parcelas mensais. Ainda segundo o "Fofocalizando", o responsável pela dívida seria Alexandre, já que Ana é descrita no processo como "devedora solidária", ou seja, um segundo responsável por arcar com o valor devido, caso inadimplência do contratante (Alexandre).

Entre as ações, além de empréstimos, há dívidas com condomínio e IPTU. O programa ainda contou que Ana teria apenas R$ 15 mil na conta conjunta com o marido.

Com todos os problemas financeiros, o patrimônio de R$ 100 mil de Ana teria tido um rombo de R$ 40 milhões. A apresentadora, no entanto, só foi descobrir sobre as dívidas geradas pelo marido há poucos meses. Ela, então, decidiu acionar outras pessoas para gerir as contas bancárias dela.

Após a descoberta, ela também decidiu contar ao filho sobre os problemas financeiros e da situação difícil que vivia a família. Essa teria sido a conversa que irritou Alexandre e originou a discussão que acabou em agressão por parte do empresário.

Exclusivo: saiba o que Ana conversava com o filho antes de ser agredida pelo marido #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/KM41Pb3gfq — Fofocalizando (@pfofocalizando) November 14, 2023













Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente