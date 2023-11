Reprodução/Instagram - 15.11.2023 Ana Hickmann fez desabafo após caso de agressão





Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Ana Hickmann retornou às redes sociais nesta quarta-feira (15) com um desabafo sobre o caso de agressão do marido, Alexandre Correa. Em um vídeo, a apresentadora agradeceu o carinho que recebeu após denunciar o empresário por violência doméstica e ressaltou que quer "lutar pela vida", mencionando o filho e os próprios negócios.





A profissional da Record explicou que ficou afastada das redes sociais desde quando sofreu a agressão do companheiro, no último sábado (11). "Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais, porque eu me afastei. Não conseguia olhar as notícias, olhar nada, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades e coisas que estavam me machucando", iniciou.

"Agora que estou voltando devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. É muito importante contar com o apoio de todo mundo, para a gente continua tendo coragem e enfrentando tudo que vai ter que enfrentar pela frente. Obrigada, viu?", completou, emocionada.

Hickmann disse querer "voltar à vida normal" e refletiu: "Sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira e não é agora que vou parar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais forte. Sou mulher, sou mãe e isso para mim nunca vai mudar, tenho muito orgulho. Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida, pelos meus negócios e por todos que estão ao me redor e me amam de verdade". Veja abaixo o relato na íntegra:

🚨AGORA: Ana Hickmann aparece nos stories pela primeira vez após denunciar marido por agressão.



Caso de agressão contra Ana Hickmann



Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.



