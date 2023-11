Reprodução/Instagram - 15.11.2023 Ana Hickmann fez desabafo após caso de agressão

[Este texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie]

Novas informações sobre a relação de Ana Hickmann e o seu marido, Alexandre Correa, foram compartilhadas no programa 'Fofocalizando' desta quarta-feira (15). Segundo o depoimento de uma fonte, o empresário proibia a apresentadora de ter muitos amigos. O comentarista Thiago Pasqualotto trouxe o relato de uma fonte que estava na festa de aniversário do sobrinho de Ana, que aconteceu no último domingo (12).

Segundo ele, a apresentadora teria agradecido a presença das pessoas no local, pois ela precisava se sentir rodeada de quem ela gosta. Além disso, foi acrescentado que o marido da modelo não gostava que ela estivesse ao redor de muitas pessoas.

Em seguida, o jornalista Leo Dias trouxe outro depoimento de uma pessoa que mora perto do condomínio da apresentadora. Pedindo anonimato, a fonte afirmou que Hickmann deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 2018. Segundo relato, ela estaria cheia de hematomas no corpo e pediu para os socorristas não darem entrada no caso.

“Se vocês investigarem na UPA de Itu, em uma madrugada de 2018, ela foi atendida com vários hematomas e pediu, pelo amor de Deus, para não registrarem nada. Sei disso, pois minha ex ficou sabendo pelas amigas, que eram enfermeiras da UPA de Itu”, contou.

Ainda nesta manhã, Ana Hickmann apareceu pela primeira vez nas redes sociais após denunciar Alexandre Correa por agressão. Por meio de um vídeo, a apresentadora atualizou o público sobre como está e ainda garantiu: “Vou enfrentar tudo que ainda tenho que enfrentar pela frente", afirmou.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência , por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressaltava que a apresentadora estava bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

