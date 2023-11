Reprodução/ Instagram/ Divulgação Equipe de Taylor Swift chega ao Brasil para shows e curte o Rio

Nesta sexta-feira (17), Taylor Swift faz o primeiro no Brasil da "Eras Tour" e a equipe da cantora já chegou ao Rio de Janeiro para aproveitar alguns dias na cidade antes da apresentação. Dançarinos e parte da banda da cantora compartilharam fotos passeando por ponto turísticos da cidade, como o Cristo Redentor e porvando comidas típicas.

O primeiro registro foi feito pelo dançarino Sam McWilliams,na última segunda-feira (13). Ele compartilhou foto de uma sobremesa típica no Instagram.



Os dançarinos também conheceram o Cristo Redentor e postaram fotos na última terça-feira (14).



Taylor, no entanto, ainda não chegou ao Brasil. A cantora deve pisar em solo brasieliro nesta quinta-feira (16), na véspera da primeira apresentação, das seis que acontecerão no Rio de Janeiro e São Paulo. No Allianz Park, Taylor se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Já Estádio Nilton Santos, os shows ocorrem nos dias 24,25 e 26.



