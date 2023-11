Reprodução/Instgaram Alexandre Correa e Ana Hickmann





Após o caso de agressão contra Ana Hickmann, Alexandre Correa compartilhou um desabafo nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (15). O marido da apresentadora citou a "tristeza" que sente e expressou a vontade de ver o filho em um texto.





"Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho", declarou no Instagram, se referindo a Alexandre, filho de 10 anos que tem com Ana.





Anteriormente, Correa já havia aparecido na rede social para expor ataques que recebeu desde o caso de agressão, mas apagou a declaração em sequência. A publicação trazia um print de uma mensagem que recebeu de um internauta: "Tu é um pa* no c*. Já batemos boca nos comentários de uma foto".



"Finalizando a contagem agora. Em 72h são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante. Saber que estou condenado aos 52 anos a esquecer o direito de ter uma vida como qualquer brasileiro comum. Juízes da internet e desembargadores dos Sites deram a minha sentença, sem direito a recurso e apelação", escreveu Alexandre na legenda.

Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

