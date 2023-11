Reprodução/Instagram Alexandre Correa se pronuncia sobre divórcio após agredir Ana Hickmann

Alexandre Correa revelou se ele e Ana Hickmann pretendem se divorciar após o empresário agredir a apresentadora durante uma discussão no último sábado (11).

Ao Leo Dias, Alexandre afirmou que a decisão está nas mãos da modelo e ele segue apaixonado.





"Só a Ana pode responder. A Ana é meu grande amor há 25 anos. Meu eterno amor. Mas sobre divórcio só ela pode falar", disse ele.

Alexandre Correa e Ana Hickmann são casados há 25 anos e são pais de Alexandre Jr., de 10 anos.

