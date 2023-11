Reprodução Instagram - 14.11.2023 Pocah na academia

Cantora e ex-BBB, Pocah usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (13) para contar aos seguidores sobre a perda de massa muscular que teve após ter ficado doente nos últimos dias. Descontente com o emagrecimento, ela explicou o que fará para aumentar os músculos novamente.



“Na semana da minha festa de aniversário, eu trabalhei e ‘festei’ muito. Acabou que fiquei muito doente e estou até hoje meio ‘capenguinha’. Emagreci e perdi tudo o que ganhei na academia”, iniciou.



A cantora estava se exercitando antes de ter ficado doente e garantiu aos seguidores que retomaria a rotina de atividades físicas, principalmente por não gostar de “ficar magrinha”.



“Estou de volta e determinada para o projeto cavalona. Não gosto de ficar magrinha, não. Sou mais feliz quando estou grandona”, acrescentou nos stories do Instagram, em uma foto na qual aparece na academia.



Recentemente, a cantora Pocah foi vaiada por fãs do grupo musical “Rebelde” , durante os shows da “Soy Rebelde Tour”, que acontecem no Brasil, pelo “privilégio” de se encontrar com os cantores. “Meu trabalho me trouxe a chance de ter esse ‘privilégio’ em ser convidada para ver o show de pertinho. Quem dispensaria?”, escreveu no X, antigo Twitter, após as críticas e vaias .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: