Reprodução Instagram - 14.11.2023 Ana Hickmann, Jojo Todynho e Patrícia Ramos

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Cantora, apresentadora e influenciadora, Jojo Todynho usou as redes sociais na última segunda-feira (13) para comentar sobre os casos de agressão envolvendo Ana Hickmann e Patrícia Ramos , ambas agredidas pelos então companheiros e ambas com exposições midiáticas.



“Para nós, mulheres negras, as coisas são muito mais difíceis. Sou uma mulher preta! As pessoas acham que é ‘mimimi’, que quero me vitimizar, não quero me vitimizar, não nasci para ser vítima. Só que a Patrícia está sendo condenada”, iniciou Jojo.



De acordo com Jojo, a empatia do público é seletiva, já que acolhe determinadas celebridades e exclui outras. Em relação aos casos recentes, ela cita o ‘apoio’ dos internautas para Ana Hickmann , que é branca, e as dúvidas e condenações sofridas por Patrícia Ramos , que é preta.



“A Patrícia está sendo condenada por expor uma situação que ela vivia e que ela fez para alertar muitas mulheres”, disse Jojo.





Isso porque, como trouxe as agressões a público somente após o divórcio , os relatos de Ramos foram invalidados. A apresentadora da ‘Rede BBB’, inclusive, sofreu ataques que não apenas criticavam a postura dela em expor as agressões do ex-marido Diogo Vitório, como também questionavam se ela estaria sendo sincera, mesmo a vítima tendo mostrado provas.



Já com Ana Hickmann, que foi agredida pelo marido no último domingo (12), Jojo aponta que houve “comoção” entre os espectadores. “Bota na balança: mulheres brancas e mulheres pretas. Como é a diferença?”, ponderou a estudante de direito.



Patrícia Ramos responde Jojo

Em meio à repercussão das declarações de Todynho, Ramos usou as redes sociais ontem (13) para concordar com os aspectos levantados pela cantora. Patrícia ainda pontuou que não precisaria nem se pronunciar.



“‘Paty, mas você não vai falar nada?’ Abro os stories da Jojo Todynho e dou de cara com isso: está falado! Ponto”, escreveu ela, concordando com as reflexões apontadas pela funkeira.