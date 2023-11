Reprodução/Instagram - 14.11.2023 Anahí com filho em show do RBD em São Paulo





Anahí repercutiu nas redes sociais após os shows do RBD em São Paulo, que começaram no último domingo (12). A cantora levou ao palco do Estádio do Morumbi o filho Manuel, que participou da apresentação e encantou os fãs com a atitude.





A criança de 6 anos mostrou muita descontração na ocasião, já que cantou e dançou ao lado da mãe e os outros integrantes da banda. Além de Manuel, a cantora também é mãe de Emiliano, de 3 anos, com o político Manuel Velasco.

Anahí registrou o momento em uma publicação nas redes sociais. "Nosso RBebê! Obrigada, São Paulo", escreveu na legenda do vídeo, publicado no Instagram. A postagem registrou a empolgação da plateia com a ação e ainda reuniu elogios dos fãs nos comentários.

"Ele com a camisa do Brasil. Manu, muito artista", escreveu uma pessoa. "Meu Deus, vivi para ver o Manu usando uma camisa do Brasil e cantando com a mamãe", declarou outra. "Que surpresa mais linda", afirmou mais uma.





Esta não é a primeira vez que Manuel participa dos shows da mãe, que já levou o filho ao palco em outros shows da turnê "Soy Rebelde". Relembre abaixo a participação do pequeno em uma apresentação na Colômbia:







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: