Reprodução Larissa Manoela, Pocah e Bruna Griphao são hostilizadas no show do RBD

A atriz Larissa Manoela, a ex-BBB Bruna Griphao e a funkeira Pocah foram hostilizadas na noite de quinta-feira (9) durante o show do RBD, realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo que circula as redes sociais é possível ver as famosas recebendo vaias e xingamentos por parte dos fãs da banda mexicana. O motivo? As celebridades estavam em uma área restrita e privilegiada em frente ao palco do show.

Na gravação, fãs reclamam do privilégio dos artistas, que muitas vezes não são fanáticos iguais pessoas que acamparam por dias para garantir o lugar na grade.