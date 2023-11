Reprodução/Instagram - 10.11.2023 Pocah e outras famosas foram vaiadas em show do RBD no Rio de Janeiro





Pocah e outras famosas geraram polêmica no show do RBD nesta quinta-feira (10), no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A cantora, Larissa Manoela e Bruna Griphao foram hostilizadas por fãs do grupo mexicano por conta de um privilégio que tiveram na apresentação, já que assistiram à performance em uma área restrita próxima ao palco.





Na manhã desta sexta-feira (10), Pocah rebateu as vaias que recebeu e explicou a história com a banda. A artista disse que é fã do grupo há 18 anos e relembrou que não tinha condições financeiras de ir a um show dos mexicanos quando era mais jovem.

"Quando o RBD veio ao Brasil em 2006, ouvi da minha mãe que ou eu ia no show, ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito para hoje, com 18 anos sendo fã da banda, meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal 'privilégio' em ser convidada para assistir ao show de pertinho (e quem dispensaria?) e é isso, o show foi lindo", afirmou no X, antigo Twitter.

"Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem para sempre comigo", completou. Em resposta a uma pessoa na rede social, Pocah ainda celebrou a possibilidade de assistir ao show com o privilégio: "A minha vitória hoje tem sabor de mel [risos]".



Eu nem ia falar nada pq quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade!

Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos… — MC POCAHONTAS (@Pocah) November 10, 2023





A minha vitória hoje tem sabor de mel kkkkkkkk te amo pretin — MC POCAHONTAS (@Pocah) November 10, 2023





