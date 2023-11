Reprodução / Instagram Ana Hickmann e marido





Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa assumiu que mentiu sobre a agressão contra Ana Hickmann. Antes da confirmação do boletim de ocorrência da apresentadora, o empresário negou que tinha agredido a esposa . Nesta segunda-feira (13), ele confessou a mentira e disse que estava "desesperado".





"Quando eu vi aquela nota [da acusação de agressão], entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Estava em uma estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", disse ao Splash.

Correa descreveu o "desentendimento" com Hickmann como uma "desinteligência entre casais" e assumiu ter ficado "em pânico" diante da repercussão do caso e a possibilidade de prisão. Assim como afirmou em comunicado na web , ele seguiu negando que deu "cabeçadas" nela: "A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe".

Alexandre ressaltou que nunca teve brigas parecidas como a que transcorreu no último sábado (11) e negou um histórico de agressões contra Ana. Após a repercussão sobre o caso de agressão, internautas resgataram acidentes que a apresentadora já expôs e sugeriram possíveis agressões do marido.

O empresário ainda explicou que não conversou com a companheira após o episódio e que "não decide nada" sobre o futuro do relacionamento. "Quem decide é a Ana", declarou. Ele está em São Paulo no momento e relatou que foi hostilizado nesta manhã, em uma padaria.

"Preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Só queria comprar pão francês. É daí para frente, acabou. Acabou", relatou.

Também repercutiram nas redes sociais vídeos de Alexandre com uma postura agressiva contra Ana , sendo um deles um trecho em que ele aparece irritado durante uma obra de um imóvel. A gravação foi feita para um quadro do canal de YouTube da apresentadora e o empresário ameaçou processar quem associou o conteúdo a um comportamento agressivo dele.

"Todo mundo que está fazendo isso vai ter notícia minha com o advogado, tá? Isso tudo é trolagem, isso tudo é brincadeira, mas deixa o pessoal se fartar. Todo mundo que está se fartando, falando que aquilo era o meu comportamento normal, sendo que todo mundo sabe que aquilo é uma trolagem. Aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma encenação mesmo. Mas está todo mundo fazendo questão de dizer que aquilo sou eu. Ainda que pese, você acha que a Ana publicaria no YouTube uma coisa daquele conteúdo se fosse verdade? Isso não vai ficar assim", ponderou.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressaltou que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física". Na segunda-feira (13), ela retornou ao trabalho no "Hoje em Dia", na Record.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: