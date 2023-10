Reprodução Patrícia Ramos denuncia ex-marido por violência doméstica

A apresentadora Patrícia Ramos tornou público nesta terça-feira (31) o processo que está movendo contra o ex-marido Diogo Vitório. Através do Instagram, ela relatou ter sido vítima de violência doméstica, furto, estelionato e perseguição. A defesa da influenciadora também pediu uma medida protetiva contra Diogo.

Patrícia Ramos e Diogo Vitório se separaram em maio deste ano em meio a rumores de traição. O casal ficou junto por cinco anos e compartilhava a rotina nas redes sociais.

Nos Stories, Patrícia Ramos publicou uma nota oficial dos advogados dela, informando o processo de notícia-crime contra Diogo Vitório.

Leia na íntegra:

"O escritório Souza e Rangel, representante de Patrícia Ramos neste processo, informa que na data de ontem (30) foi apresentada notícia crime em desfavor de seu ex-cônjuge, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking). Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação".