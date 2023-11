Reprodução/ Globo Patrícia Ramos relatou os crimes do ex-marido no "Encontro"





Patrícia Ramos rebateu as críticas por expor os crimes do ex-marido no "Encontro com Patrícia Poeta". A apresentadora detalhou as agressões e outras violências de Diogo Vitório no programa da Globo e foi acusada por internautas de fazer o relato para "aparecer".

No X, antigo Twitter, Ramos compartilhou um comentário em defesa dela, em que a pessoa questionava as críticas pelo pronunciamento feito na emissora. "Sou influenciadora, apresentadora, atriz, tenho um talk show. Vocês realmente acham que eu amei ter ido em rede nacional falar do inferno que vivi? Tem muitas outras pautas que adoraria abordar. Voltar nesse assunto é maçante para mim", escreveu.

"Galera está precisando de um choque de realidade", completou. Patrícia ainda explicou ter como foco do posicionamento incentivar outras mulheres a denunciar violências. "Meu objetivo principal é encorajar outras mulheres a denunciarem e não aceitarem qualquer tipo de abuso dentro de qualquer tipo de relacionamento. Mas tudo que diz respeito a mim na mídia gera um desconforto muito grande em uma galera e já entendi o que acontece na real", completou.

