Reprodução/Instagram Jojo Todynho nega inveja pela trajetória de Lucas Souza em A Fazenda 15

Jojo Todynho fez questão de negar os rumores de que estaria com inveja da trajetória de Lucas Souza em A Fazenda 15, ou de que teria mandado indereta para o ex-marido.

A influenciadora afirmou que já conquistou o valor do prêmio há alguns anos e não se importa se ele sairá vencedor ou não.





"Desde quando eu decidi separar, porque quem tomou essa atitude foi eu, porque tenho meus motivos, que não cabe a ninguém [opinar]. Eu não sou santa, ele também não é nenhum santo, e eu não estou aqui pra prejudicar ninguém. Pra mim é indiferente ele ganhar [o programa] ou não. Eu já estou com o meu [dinheiro] no bolso!", disse ela.

A cantora ressaltou que a relação com o peão terminou quando o divórcio foi finalizado. "[Estão falando] que estou com dor de cotovelo, inveja. Gente, ele pode ficar com quem ele quiser, porque eu também estou com outra pessoa. Se eu quisesse prejudicar alguém, eu teria feito um fake e soltado tudo o que eu tenho e está em segredo de Justiça. Tem necessidade disso? Não! A minha história acabou quando assinei o divórcio".

Por fim, Jojo comentou as atitudes de Lucas dentro do confinamento. "Não sou eu que estou chorando por foto minha, não sou que estou falando algo mal resolvido e que eu tenho que pedir desculpas. Cada um tem sua consciência, eu sei da mulher que eu sou. Eu sei o que eu passei e isso não cabe a ninguém. A exposição também foi uma das coisas que atrapalharam o relacionamento. Tenho consciência disso", concluiu.

