Joss Stone vai substituir Liam Payne no The Town





O The Town anunciou que a cantora britânica Joss Stone vai substituir Liam Payne no festival. O cantor e ex-integrante do One Direction cancelou o show no evento após um diagnóstico de "grave infecção renal" .

Conhecida por faixas como "Free Me", "Right To Be Wrong" e "Super Duper Love", Stone se apresentará no Palco Skyline em 7 de setembro. A artista se junta ao line-up do dia com Maroon 5, The Chainsmokers e Ludmilla.





Joss Stone já veio ao Brasil cinco vezes, a última delas no ano passado, quando abriu os shows da cantora KT Tunstall. No último mês, cantora se apresentou pela América do Norte com a turnê "20 anos de Soul", que chega ao fim antes da sexta passagem pelo país.



Além do The Town, Liam Payne cancelou toda a turnê que estava marcada para a América do Sul por conta do problema de saúde. "Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém. As ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar. Estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito", afirmou o cantor, que prometeu reagendar datas em breve.





